AK Parti Düzce kasım ayı il danışma toplantısı yapıldı

AK Parti İl danışma toplantısının açılış konuşmasını AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin yaptı. İl Başkanı Hikmet Keskin, “Genel Başkan Yardımcımızı bizi yalnız bırakmaması bizi onurlandırmıştır. Bizleri kardeşi gibi gördüğü için de şükranlarımı sunuyorum. 2002 yılından bu yana birlikte siyaset yapıyoruz. Bu teşkilatlar 2002 yılından bu yana her zaman birinciliğini korumuş ve Recep Tayyip Erdoğan’a her dönemde çok büyük destekler vermiştir. Böyle bir teşkilatın üyesi ve başkanı olmaktan dolayı da onur duyuyorum. Büyük bir yol arkadaşlığı yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Özellikle son 3 yıldır yol arkadaşlığı yaptınız. 2019 yılında yapılacak olan yerel ve genel seçimlere hazır bir teşkilatınız. Bayrağı en yükseğe çekecek bir teşkilatız ve 2019 da bu böyle olacaktır” diye konuştu.

“Sorunları çözeceğiz”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise belediyenin sorunlarını tek tek ele aldıklarını ve projeleri değerlendirdiklerini kaydetti. Melen Park 1 projesini bitiriyoruz ancak Melen Park 2 projesini şu anda iptal ettik. Ay, “Kaynağı diğer işlerimize aktaracağız. Çalışmalarımızı partimize ve milletvekillerimize danışarak yapacağız. Muhtarlarımızla toplantı yaptık. Muhtarlarımızın şikayet ve taleplerini yazılı olarak aldık. İşimize hakimiz ve hazırız. Sorunları kısa sürede çözmek istiyoruz” dedi.

“Düzce daha çok hizmet görecektir”

AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, “Düzce’de çok hizmetler yapıldı. Birçok hizmet de gelmeye devam ediyor. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız, aramıza nifak tohumu dikmediğimiz sürece Düzce, hizmetleri çok daha fazlasıyla görecektir. Sayın Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş, sıkıştığımız, daraldığımızda bir el atar deriz, o bize el de omuz da atar ve hep yanımızda olur. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise “İl Danışmalar bizim istişare mekanizmasına verdiğimiz önemden biridir. Kongre dönemindeyiz. Kendini yenileme kültürünü oturtan bir partiyiz. Bizim hiçbir kongremizde kavga gürültü çıkmaz, sandalyeler havada uçuşmaz. AK Parti ne yazık ki kendisiyle yarışan, sürekli çıtayı yükselten bir partiyiz. Bana göre bizim farkımız budur diğer partilerden. Düzce’de 3 seçim ve bir darbe girişimi geçirdik. Darbe girişimi demeyelim Suriye’leştirme amacıydı bu. Bu zorlu süreçlerden sonra temel sorun olanları hallettik. Sadece son iki ayda 6 adet sağlık ve spor alanında yatırım aldık. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini hiç bilmediklerini göstergesidir. Şiddet iş arayan erkeklere has değildir. İşi olan erkeklerin şiddet uygulamadığı anlamına gelir. Bu kibirdir. Bu üsten görmedir. Bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun tüm iş arayan erkeklerden de özür dilemelidir” ifadelerinde bulundu.

“Sizlerin gayreti ile yükseldik”

Kendilerinden önce Türkiye’de siyaset yapan lider ve partilerin olduğuna işaret eden Ataş, “Bu ülkenin yönetimine dahil olan siyasi liderler ve partiler oldu. Hamdolsun ki biz 2002’de, bu ülkeyi devraldığımız zaman fert başına milli gelir 3 bin dolar iken, bugün 10 bin doların üzerinde. 36 milyar dolar ihracat varken, bugün 150 milyar doların üzerine çıktıysa bu, bu teşkilatın gayretleri ile çıktı” diye konuştu.

Ataş, Türkiye’de her türlü zenginliğin, imkanın olduğunu fakat “adam gibi” bir ana muhalefet partisi liderinin bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Adam gibi bir ana muhalefet lideri yok bu ülkede. Ya kendi içlerinde kavga ederler ya da Türkiye’nin önünü kesmek için tüm güçleri ile çalışırlar. ‘Gelişen ve kalkınan Türkiye’nin önünü nasıl keseriz?’, bunun hesaplarını yapıyorlar. Kimlerle yapıyorlar? Türkiye’yi bölmeye çalışan terör örgütlerinin uzantılarıyla.

Aynen PKK’nın ağzı ile konuşan sözcüleri, milletvekilleri var. Aynen YPG’nin ağzı ile konuşan, hatta YPG’yi savunan milletvekilleri var. Türkiye’nin tek talihsizliği, ana muhalefet yapabilecek düzeyde bir ana muhalefet liderinin olmamasıdır.”

Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddete yönelik sözlerine de değinen Ataş, “Acaba bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde, seçim sonuçları iyi çıkmayınca kendisi de gidip hanımına şiddet mi uyguladı? Sandıkta başarıyı göremeyince hırsını hanımından mı aldı? Merak ediyoruz. Herhalde kendi uygulamaları böyle ki sıkıştığı zaman, siyasi noktada bir şey üretemeyince demek ki hırsını gidip evden alıyor. Şimdi de kalkıp ‘İşi bozuk olan kişi gidip hanımına şiddet uyguluyor.’ diye seviyesizce, saçma sapan bir cümle kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

“Güçlü ve yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

Ataş, Türkiye’ye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Onlar haksız, her türlü seviyesizce eleştirilerini yaptıkça biz birbirimize kenetlenmeye devam edeceğiz. Milletimizle buluşmaya devam edeceğiz, güçlü ve yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Onlar istedikleri kadar rahatsız olsunlar. Bu anlamda, biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim gidebileceğimiz başka bir ülke yok. Bizim ülkemize sığınmaya ihtiyacı olan insanların, milletlerin, toplulukların sığınacağı bir Türkiye var ama Türkiye’nin sığınacağı başka bir ülke yok. Onun için biz ülkemize hep birlikte göz bebeğimiz gibi sahip çıkmaya çalışacağız.”

Ataş’tan partililere uyarı

Kardeşler topluluğu olduklarını, içlerinde yanlış yapan kişiyi bulup bunu kendisine söyleyeceklerini aktaran Ataş, “Eğer düzeltmiyorsa kenara koymasını da biliriz. Bu partide görev alan herkes görevinin hakkını vermeye mecburdur. Ya görevinin hakkını verecek ya da verenlere yer verecek ya Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ayak uyduracak ya da ayak uydurabileceklere yer açacak. Her mahallede yönetim oluşturacaksınız. Düzce bu konuda pilot il olacaktır. 46 bin üyenin içerisinden mahalle yönetimleri oluşturacaksınız. Üyelerimizin taramasını yapıp 8000 kişi bulacağız. Kuruluşundan bu yana partimizde görev alan arkadaşlarımızın kapısını çalıp 2019’ a giden yolda birlikte yürüyelim diyeceğiz. Eğer bunları yaparsanız 100 yıl iktidardasınız” değerlendirmesinde bulundu.

Ataş, konuşmasının sonunda ilçelerin isimlerini tek tek sayarak partililerden ayağa kalkmalarını istedi ve katılımı test etti. Toplantıda Ataş’a, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin tarafından hediye takdim edildi.

Ardından İl Teşkilatı adına Sosyal Politikalar Başkanı Gönül Yeşilyurt faaliyet sunumu yaptı. Daha sonra Gençlik ve Kadın Kolları sunumlarını da Ömer Faruk Aşıkoğlu ve Ayşe Alkan yaparak danışma toplantısı sona erdi.