AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “Zor bir dönemi geride bıraktık”

Birlik ve beraberlik ruhu ile bu süreci sağ salim atlattık” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Jülide Sarıeroğlu, Sivil Toplum Buluşmaları kapsamında Düzce'deki STK temsilcileri ile bir araya geldi. Düzce Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen programa AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, partililer ve STK temsilcileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, ekonomik anlamda zor bir sürecin geride bırakıldığını işaret ederek, “Ülkemiz hiçte hak etmediği şekilde saldırılara maruz kalarak gerçekten ekonomik anlamda Türkiye bir türbülansa sokulmak istendi. Allah'a hamdolsun bizim en büyük gücümüz birliğimiz beraberliğimiz, bu birlik ve beraberlik ruhu ile beraber bu süreci sağ salim atlattık. Ekonominin de emin ellerde olması nedeniyle atlatmış durumdayız. İlk saldırıları püskürtmüş durumdayız. Şimdi enflasyonla topyekun mücadele programımız şu anda yürürlüğe girmiş durumda. Orta vadede programımız açıklandı. Buda yine tüm ilgili paydaşların görüş ve önerileri alınarak sektörlerin, ilgili temsilcilerin her kesimin görüşü alınarak hazırlandı. Ayakları yere basan dengeli bir program bu bağlamda hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşacağına inanıyoruz. Enflasyonla mücadele programına yine sivil toplum örgütlerimiz, firmalarımızın yüzde 10'luk bir indirim söz konusuydu yaklaşık şu ana kadar 2 bin 500 sivil toplum örgütümüz ve firmamız destek verdi. Bu programı pekiştirecek olan yeni bir paketi bakanımız açıkladı. Bu süreçte ekonomimize canlılık katacağına inanıyoruz. Beyaz eşyadan konuta, mobilyadan araçlara kadar hem ÖTV hem de KDV ile ilgili yeni düzenlemeler inşallah tekrardan ekonomimize ivme kazandıracaktır. Yine uluslararası arenada yaşadığımız gelişmeler biliyorsunuz bazı yaptırımlar vardı, Trump'la Cumhurbaşkanımız bir telefon görüşmesi oldu. Bu yaptırımlarla alakalı olarak ta pozitif bir süreç yaşanmış durumda, yaşanıyor durumda. Bunların hepsinin yansıması olarak da dalgalanma sürecini sağ salim yeni fırsatlarla, yeni sıçramalarla, yeni imkanlarla önümüze bakacağımız yeni süreç olarak ben değerlendiriyorum. Türkiye yaşadığı bu dalgalanma sürecinden inşallah çok daha güçlenerek şu anda çıkmış durumda. Herkes kendisini ortaya koydu” ifadelerinde bulundu.

“Sıkıntı yaşamadan yolumuza bakacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını belirterek, “Dış ticaret hacmimiz 400 milyar dolara gelmiş durumda. Çok şükür çarklar dönüyor. İşletmelerimiz çok ciddi olarak yurt dışından siparişlerini alıyorlar. Bir sıkıntı yaşamadan yolumuza bakacağız ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin avantajları ile birlikte nasıl 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttüysek bundan sonrada çok daha fazla hızlı ivme dolu Türkiye'yi parlatacak bir süreci, güçlü bir yönetim ile yaşayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Halkın günlüne dokunan adaylar olacak”

Yerel seçimlerle ilgili olarak ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Vatandaşların gönlüne dokunacak, onların içine sinecek, bizlere iletmiş oldukları o temel kriterleri uyacak adalarımızla AK Parti olarak yerel seçimlerde çok büyük bir iddia ile hazırlıklarımızı yaptığımızı ifade etmem gerekiyor. Pazartesi günü itibarıyla aday adaylığı sürecini başlatıyoruz. 5-12 Kasım tarihleri arasında belediye başkanlığı aday adaylığı süreci olacak. Meclis üyeliği konusunda da 5 Kasım'da başlıyor ancak 3 Aralık tarihine kadar belediye meclis üyeliği başvuruları sürecimiz devam edecek. Komisyonlarımız kurulacak. Değerlendirmelerimiz olacak. Bizim partimizin kurulduğu günden bugüne kadar yaptığımız gibi teşkilatlarımızla bu süreci istişare edeceğiz, temayül yoklamalarımızı yapacağız. İnşallah güçlü adaylarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmek için ilk günkü aşkla yollara çıkacağız. Ülkemize dair hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarını illerimize yansıtacak şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Başarıyla bu süreçten AK Parti ailesi olarak çıkacağız” diye konuştu.

Düzcelilere geçmiş olsun dileğinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, dün gece yaşanan deprem ile ilgili olarak da Düzce halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuşmanın ardından basına kapalı olarak STK temsilcileri ile bir toplantı gerçekleşti.