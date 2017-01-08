AK Parti il Başkanı, karla mücadele çalışmalarını inceledi

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce İl Özel İdaresinin köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi ve köy sakinleriyle sohbet etti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, İl Özel İdaresinden köy yolları hakkında bilgi aldı. İl Başkanı Keskin ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve İGM Grup Başkan Vekili Cahit Aydın Düzce Afet ve Koordinasyon Merkezindeki heyette yer aldı. Düzce İl Özel İdaresinin köylerde ve merkezde karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Özel İdaresinin Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin’den bilgi aldı. 17’si Merkezde olmak üzere 42 araç ve 70 personel ile kar mücadelesi yaptıklarını söyleyen Metin, kapalı köy yollarının kısa sürede açıldığını belirtti.

İl Özel İdaresinin ardından Aydınpınar köyü üzerinden tüm köy yollarını inceleyen AK Parti Heyeti ve Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin, Kavakbıçkı Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Köy yollarının kardan dolayı kapandığını ancak İl Özel İdaresi sayesinde açıldığını belirten vatandaşlar heyete teşekkür etti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “Kapanan köy yolları ve yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresinden bilgi almak istedik. Muhtarlarımız köy yollarının kapanmadığını kapansa da kısa süre içinde ekiplerin gelerek açtığını belirttiler. Bunu duymak bizi memnun etti. Zaten geçtiğimiz yıl da uzun uğraşlar sonucu araç parkımızı genişletmiştik. Bunun faydasını böyle afet zamanlarında görüyoruz. Tüm Özel İdare ekibine teşekkür ediyorum” dedi.