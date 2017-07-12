AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, mesajında; “Türk demokrasi tarihinin en önemli günleri arasında yer alan ve ülkemizin birlik ve beraberliğini perçinlenerek devletimizin bütünlüğüne kasteden hainlere karşı milletimizin basiret, feraset ve cesaretiyle kurtulduğu gün olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğine, devletimizin bütünlüğüne kast etme cüreti göstererek, bu milletin evlatlarına, tankı ile tüfeği ile kurşun sıkacak kadar aşağılaşmış FETÖ terör örgütünün yaşattıklarını hep beraber gördük ve müşahede ettik. Bu hainlerin ne kadar zalimleşebileceklerini hep beraber idrak ettik. Milletimizin ve devletimizin şanlı tarihinden aldığı feraset, milli ve manevi değerlerimizin kazandırdığı iman ve cesaretle bu kahpe girişimi hep birlikte bertaraf ettik. 15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz tıpkı Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, Dumlupınar’da, ülkemizi bölmek, yok etmek ve istikbalini söndürmek isteyenlere verdiği büyük cesaret ve birlik mesajını yine göstermiştir. Vatanı olan Anadolu topraklarını kimseye yar etmeyeceğini milletimiz tüm dünyaya adeta haykırmış ve bir daha böyle bir girişimde bile bulunmayı bile tenezzül edeceklere neler yapacağını göstermiştir. Tankların, tüfeklerin, savaş uçaklarının karşısında Türk Bayraklarıyla, çıplak elleri ile karşı koyan aziz milletimizin dirayeti ve cesareti Türk ve Dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bu bağımsızlık örneği asırlar boyunca da unutulmayacaktır. Türk milleti esareti kabul etmektense, aşığı olduğu şehadete gözü kırpmadan yürüyen, vatanı ve bayrağı için en değerli varlığı olan canını feda eden asil bir millettir. Karanlık dehlizlere yuvalanmış, kanla beslenen patronlarına uşaklık yapan bir avuç kalleşe bu ülkeyi böldürtmeyecektir. Laz’ıyla, Türk’üyle, Gürcü’süyle, Çerkez’iyle, Abaza’sıyla, Kürt’üyle, Arnavut’uyla kısacası tüm etnik zenginlikleri ve Alevi’si Sünni’si tüm inanç gruplarıyla bir olacağız. Birlikte olacağız ve ülkemizi böldürmeyeceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Birincisini andığımız bu günde olduğu gibi her yıl 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Günü’nde kendilerini hassaten yâd edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız.Ya İstiklal Ya Ölüm şiarıyla 15 Temmuz akşamı meydanları boş bırakmayarak hainlere ve kalleş işbirlikçilerine meydanları dar eden, birlik ve beraberliğimizin bozulmadığını aksine pekiştiren, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla adeta kurşunlara meydan okuyan aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığı ve bütünlüğü için hayatlarını feda eden ve kahraman gazilerini minnet, sevgi ve duayla anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” ifadelerinde bulundu.