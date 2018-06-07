AK Parti İl Başkanı Keskin, köyünde iftar açtı

Düzce’nin Cumayeri İlçesi Avlayan köyünde geleneksel olarak düzenlenen iftar programına AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, İlçe Başkanı Musa Birdal, İGM üyeleri, partililer ve Avlayan köyü sakinleri katıldı.

Her sene geleneksel olarak yapılan iftar programı hakkında bilgi veren AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “Avlayan Köyü benim köyüm ve sokaklarında büyüdüğüm köyümün sakinleri ile birlikte iftar açmanın mutluluğu bambaşka. Yoğun tempo içinde bu tür duraklar iyi oluyor. Kendi köylülerimle birlikte sohbet edebiliyoruz, eski günleri yad ediyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayının maneviyatı içinde birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve yönetim kurulu üyeleri, iftar programının ardından ilçe teşkilatı ile istişarelerde bulundu.