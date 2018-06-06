AK Parti il başkanı Keskin, mahalle iftarına katıldı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce Belediyesinin Kültür ve Şerefiye Mahallesi iftarına katıldı. Ramazan ayı boyuna Düzce genelindeki tüm mahallelerde yapılan kardeşlik iftarlarına Şerefiye ve Kültür Mahallesinde devam edildi. İftarın yapıldığı sokakta her masayı tek tek gezen AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve Belediye Başkanı Dursun Ay, mahalle sakinlerine hayırlı iftarlar diledi.

Orucun açılmasından sonra konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, mahalle sakinlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin de iftardan sonra vatandaşlarla sohbet etti.