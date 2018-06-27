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27 Haziran 2018 12:26

AK Parti İl Başkanı Keskin “Rabbim sabırlar versin”

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce’nin Gölyaka ilçesine düşen şehit ateşi dolayısıyla mesaj yayınladı.

AK Parti İl Başkanı Keskin “Rabbim sabırlar versin”

27 Haziran 2018 12:26


AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “2010 yılında Giresun’da patlayan bir bomba sonucu gözlerini kaybettiğini öğrendiğimiz Gölyaka ilçemiz Yunusefendi Çamlıbel köyünde ikamet eden Erdem Ay’ın hakkın rahmetine kavuşarak şehit olduğunu üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 2010 yılından bu yana Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören, vücuduna giren şarapnel parçalarının oluşturduğu enfeksiyondan dolayı hayata gözlerini yuman Erdem Ay’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm Düzce’mize sabırlar diliyorum” dedi.




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