AK Parti Düzce Merkez İlçe Kasım ayı danışma toplantısı parti il binasında gerçekleştirildi. Merkez ilçe danışma toplantısında, 2019 yılındaki seçimlere vurgu yapıldı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu açılış konuşmasında 2019 yılında yapılacak olan Başkanlık, Genel ve Yerel seçimlere vurgu yaparak, “2019 Yılında büyük sınav bizi bekliyor. İnşallah Türkiye genelinde bir siyasi reformu milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. 2019 yılı seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın deyimiyle bizi bekleyen pırlanta gibi bir 5 Yıl olacak Allah’ın izniyle. Ben teşkilatıma güveniyorum. Yarın bir seçim var dense hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Ardından kürsüye gelen Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan da 2019 yılına dikkat çekerek, “2019 yılı Türkiye ve AK Partinin geleceğinin belirleneceği bir yıl olacaktır” dedi. Boğaziçi Belediyesi olarak beldesinin imar planı ve alt yapı çalışmaları için 12 Milyon lirayı hibe olarak aldıklarını ve hedefledikleri seviyeye geldiklerini kaydeden Ercan, “ TOKİ inşaatı sürüyor ve mayıs ayında vatandaşlarımız oturabilecekler. Aynı zamanda doğalgaz artık beldemizde evlere verilmeye başlandı. Bundan sonra pazaryeri, düğün sarayı gibi sosyal tesislerimizi de en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

“Kapı kapı dolaşacağız”

Dilek ve temenniler bölümünde kürsüye gelen AK Parti Düzce Teşkilat Başkanı Okan Acar, “Önümüzdeki günlerde 15 günlük mahalle ve köylerimizi ziyarette bulunacağız. Bu ziyaretler sırasında o bölgede yapılan çalışmaları anlatacağız ve 2019 seçimlerinin önemine değineceğiz. Bu program 15 günlük bir çalışma ama bizim çalışmalarımız, kapı kapı ziyaretlerimiz her daim devam edecektir” şeklinde konuştu.