AK Parti teşkilatına iftar yemeği verdi

AK Parti Akçakoca İlçe Teşkilatına bağlı anakademe, gençlik kolları , kadın kolları yönetim kurulu üyeleri,köy ve mahalle temsilcileri, sandık görevlileri Akçakoca Öğretmen Evinde yapılan iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Düzce 3’üncü sıra milletvekili adayı Numan Çabuk da katıldığı ve oldukça kalabalık olduğu gözlenen iftar programına AK Parti İlçe Başkanı Dergah Akça, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.

İftar programında 24 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimler konuşulurken, İlçe Başkanı Dergah Akça, belediye başkanı Cüneyt Yemenici yaptıkları konuşmalarda seçimlerden zaferle çıkacaklarını söylediler.

AK Parti Düzce 3’üncü sıra milletvekili adayı Numan Çabuk ise, yemekte yaptığı konuşmada önce kendini tanıtarak Akçakocalıyım dedi.Seçimlerden büyük bir zaferle çıkacaklarını söyledi.