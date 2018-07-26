AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, yerel seçimler için hazırlıklara başladıklarını belirterek “Tüm ilçe ve belde teşkilatlarımız ile birlikte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde nerede yanlış yaptığımızı konuştuk, istişare ettik. Tüm teşkilatımız ve milletvekillerimiz ile yerel seçim hazırlıklarına başladık” dedi.

İl Başkanı Hikmet Keskin, 2014 yılında olduğu gibi Düzce’de tüm belediyeleri kazanacaklarını belirterek “Yerel seçimlere 8-9 aylık bir süreç kaldı. Çalışmalarımıza şimdiden başladık. Önümüzdeki süreç boyunca tüm ilçe ve belde teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile kapı kapı gezeceğiz. Her gün sahada olacağız ve yerel seçimlerde rekor bir oy oranına ulaşacağız. Hedefimiz yeniden Düzce’de ki tüm belediyeleri kazanmak” ifadelerini kullandı.