AK Parti’den 15 Temmuz Şehidinin ailesine ziyaret

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezine yapılan saldırıda şehit düşen Ufuk Baysan’ın ailesine ziyaret eden AK Parti teşkilatı, şehidin babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan’a her zaman yanında yanlarında olduğunu söyleyerek moral verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “15 Temmuz darbe girişimi ulusal birlik ve beraberliğimizi kastetmek isteyen hainlerin bir girişimi oldu. Ancak Şehidimiz Ufuk Baysan ve milletimizin feraseti ile millet olarak daha da kenetlendik. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizlerin yetiştirdiği kahramanlar sayesinde bölünmeden, kaosa düşmeden yaşayabiliyoruz. Biz her zaman sizlerin yanındayız ve destekçiniz olacağız” ifadelerinde bulundu.

Şehit Ufuk Baysan’ın ailesi de AK Parti heyetinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirtti.