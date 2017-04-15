Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 14:57

AK Parti’den evet konvoyu

16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referanduma 1 gün kala AK Parti Düzce teşkilatı tarafından araç konvoyu düzenlendi.

AK Parti’den evet konvoyu

15 Nisan 2017 14:57

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’de konvoydan halkı selamladı.


Düzce’de siyasi partilerin yaklaşık iki aydır sürdürdüğü referandum çalışmalarında sona gelindi. AK Parti Düzce Başkanlığı tarafından referanduma bir gün kala araç konvoyu yapıldı. Konvoyu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve Ak Partiye gönül veren vatandaşlar araçları ile katıldı. Kalıcı konutlar yolundan başlayan konvoy Düzce’nin tüm ilçe ve beldelerini gezdi.


Halkı selamlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye yol kenarlarında bekleyen vatandaşlarda ellerinde ki bayrakları sallayarak destek verdiler.


Bakan Faruk Özlü, Düzce’nin kararını verdiğini güçlü bir evet oyu çıkmasını beklediğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    24°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:19
  • Güneş :06:07
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:51
  • Akşam :19:43
  • Yatsı :21:20
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!