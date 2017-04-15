AK Parti’den evet konvoyu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’de konvoydan halkı selamladı.

Düzce’de siyasi partilerin yaklaşık iki aydır sürdürdüğü referandum çalışmalarında sona gelindi. AK Parti Düzce Başkanlığı tarafından referanduma bir gün kala araç konvoyu yapıldı. Konvoyu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve Ak Partiye gönül veren vatandaşlar araçları ile katıldı. Kalıcı konutlar yolundan başlayan konvoy Düzce’nin tüm ilçe ve beldelerini gezdi.

Halkı selamlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye yol kenarlarında bekleyen vatandaşlarda ellerinde ki bayrakları sallayarak destek verdiler.

Bakan Faruk Özlü, Düzce’nin kararını verdiğini güçlü bir evet oyu çıkmasını beklediğini söyledi.