AK Partili kadınlar pazarcı esnafına sıcak çorba dağıttı

AK Parti Akçakoca Kadın Kolları Başkanlığı, Sarıkamış harekatının yıl dönümünde, donarak hayatlarını kaybeden şehitlerin ruhuna ithafen sıcak çorba dağıttı.

Çuhallı Çarşısına kurulan açık semt pazarındaki tazgahtarlara ve pazarı dolaşan vatandaşlara çorba dağıtan AK Parti kadın kolları yönetiminin, büyük kazanlara doldurdukları çorbalar kısa sürede bitti. Çorba ikramlarıyla ilgili olarak basın mensuplarına bir açıklama yapan AK Parti Akçakoca Kadın Kolları Başkanı Meral Küçük Çalışkan, ‘’Sarıkamış harekatının yıl dönümünde, o soğuk kara kış günlerinde vatanları için canlarını seve seven veren kahraman şehitlerimizi hatırlamak ve onlara olan borcumuzu ödemek üzere arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız sıcak çorbaları dağıttık. Yedi düvele karşı bu vatanı savunan ecdadımız, her dönem vatan savunmasında şehadet şerbetinden içen kahraman askerlerimiz, polisimiz ve 15 Temmuz ihanetine karşı sokakları, meydanları canları ve kanları pahasına savunan vatansever halkımızın şehit düşmüş evlatlarını bu vesileyle bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak istedik" dedi.