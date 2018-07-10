Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 15:11

Akçakoca Akevler plajı kumu temizlendi

Akçakoca Beldiyesine bağı ekipler Akevler Plajını kum temizleme aracıyla temizledi.

Akçakoca Akevler plajı kumu temizlendi

10 Temmuz 2018 15:11


Yaz sezonuyla birlikte kent genelindeki çalışmalarını artıran Akçakoca Belediyesi, bir yandan ulaşımı sağlayan yolları revize ederken, diğer yandan da yoğun bir çalışma temposu içine girerek plajlarda temizlik başlattı. Kum temizleme makinesi ile kumsallarda gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.


İlçenin mavi bayraklı plajlarından biri olan Akevler Plajında Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve temizliği sürekli olarak sağlamak adına plajların kumsallarını kum temizleme makinesi ile temizliyor. Plaj kumunun istenmeyen yabancı maddelerden ayıklandığı çalışma da midye kabuğu, ağaç dalları, taş, cam kırığı, sigara izmariti ile pet şişe kapaklarının da arasında bulunduğu çok sayıda yabancı madde ve atık çıkarıldı. Akevler Plajı’ndaki çalışmaların tüm aşamalarının tamamlanmasının ardından diğer plajlarda da bu temizlik çalışması belirlenen plan dahilinde tüm sezon boyunca sürdürüleceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç