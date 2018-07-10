Akçakoca Akevler plajı kumu temizlendi

Yaz sezonuyla birlikte kent genelindeki çalışmalarını artıran Akçakoca Belediyesi, bir yandan ulaşımı sağlayan yolları revize ederken, diğer yandan da yoğun bir çalışma temposu içine girerek plajlarda temizlik başlattı. Kum temizleme makinesi ile kumsallarda gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İlçenin mavi bayraklı plajlarından biri olan Akevler Plajında Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve temizliği sürekli olarak sağlamak adına plajların kumsallarını kum temizleme makinesi ile temizliyor. Plaj kumunun istenmeyen yabancı maddelerden ayıklandığı çalışma da midye kabuğu, ağaç dalları, taş, cam kırığı, sigara izmariti ile pet şişe kapaklarının da arasında bulunduğu çok sayıda yabancı madde ve atık çıkarıldı. Akevler Plajı’ndaki çalışmaların tüm aşamalarının tamamlanmasının ardından diğer plajlarda da bu temizlik çalışması belirlenen plan dahilinde tüm sezon boyunca sürdürüleceği bildirildi.