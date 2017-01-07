Akçakoca baharı lalelerle karşılayacak

Akçakocalılar baharı yaklaşık 50 bin adet lale ile karşılayacak. Kentin çeşitli noktalarında toprakla buluşan lale soğanları, baharın gelmesiyle Akçakoca’nın güzelliğine güzellik katacak.

Şehrin estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Akçakoca Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle de görsel güzelliğe yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede her yıl kentin belirli noktalarına ekilen binlerce lale Akçakoca’ya bir güzellik katıyor. Baharı lale ile karşılamaya hazırlanan Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, ilçe genelindeki park, bahçe, kavşak ve meydanlara lale soğanı ekimini gerçekleştirdi. Güzelliklerini sergilemek için Nisan ayına kadar toprak altında bekleyecek binlerce lale, baharın gelmesiyle Akçakoca’ya adeta lale şenliği yaşatacak.