Akçakoca Belediyesi bağlantı yolunu asfaltlandı

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Mahallesi bağlantı yolunu asfaltladı. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Asfaltlamış ve betonlanmış bu tür bağlantı yolları, ağır tonajlı araçların yükünü zemine dağıtarak daha iyi bir direnç göstermekte ve zemin kalitesi daha uzun süre muhafaza edilmektedir. Aynı zamanda asfaltlamalarda ve betonlamalarda onarılamaz hasarlara karşı daha dayanıklı olan ve mevsimsel etkilenmeler ile ağır tonajlı araçların sebep olduğu çökmelere maruz kalması gibi bir durum olmamaktadır" diye konuştu.