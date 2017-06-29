Akçakoca plajlarında vatandaşlar gönül rahatlığıyla deniz keyfini yaşıyor.

Akçakoca Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında bulunan plajlarda güvenlik ve cankurtaran personeliyle hizmet veriliyor. Hizmet verilen plajlarda denize girilebilecek bölgeleri bariyer ile çevriliyor, güvenlik için plaj kurallarına ve tehlikelere ait bilgilendirme tabelaları ile vatandaşlar bilgilendiriliyor. Cankurtaran ekipleri jet-ski ile devriye gezerek tehlike arz edecek durumlara devamlı hazır halde bulunuyor.

Plajlarda 14 personel ve 5 adet jet - ski ile hizmet yürüten Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran 2017 - 28 Haziran 2017 tarihleri arasında 30 boğulma olayına müdahale etmiştir. Bunlardan 27’si Karaburun plajında, 1’i Sevil Boru karşısında, diğer 2’si ise Çuhallı plajında meydana gelmiştir. 18 yaşındaki bir genç ayağına kramp girmesi sonucu hareketsiz kalıp boğulma tehlikesi geçirmiş, cankurtaran jet- ski aracı ile sudan alınıp 112’ye teslim edilmiştir ve gerçekleşen müdahale sonucu hayati tehlikeyi atlatmıştır.

Birçok noktada ekipmanlarıyla yaz sezonu boyunca görev yerlerinde olacak olan eğitimli ve donanımlı cankurtaranlar, muhtemel bir boğulma vakasına müdahale etmek için görev yerlerinde hazır bekleyeceklerdir.