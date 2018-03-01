Akçakoca belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi

Kent beyaza bürünürken, yağışıyla birlikte belediyenin karla mücadele mesaisi başladı.

Dün geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle harekete geçen Akçakoca Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan karla mücadele ekipleri, ihtiyaç duyulan ve yardım talep edilen her noktaya ulaşarak sorunsuz bir kar çalışması yürütülmesini sağlıyor.

İlçe halkının sorunsuz bir kış geçirmesi için çalıştıklarını ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Tüm mahallelerimizde 24 saat görev başında olan ekiplerimiz, yollardaki buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışmalarını geceden beri sürdürüyor” diye belirtti.