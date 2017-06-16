Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 13:18

Akçakoca Belediyesi haşarat ile mücadelesini sürdürüyor

Akçakoca Belediyesine havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Akçakoca Belediyesi haşarat ile mücadelesini sürdürüyor

16 Haziran 2017 13:18


Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri vatandaşların daha rahat bir yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama yaparak larvalarla mücadele ediyor. İlçe genelinde yeşil alanlar, çöp kovaları ve mazgallar başta olmak üzere yürütülen larva mücadelesinde ilaçlama çalışmaları temizlik işleri personelince yürütülüyor. Bu kapsamda şehir merkezinde yoğun olarak bulunan ıhlamur ağaçlarını ilaçlayan ekipler, sinek ve kenelerin yuvalanmasını engellemeye çalışıyor.


Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yeşil alanlar ve çöp kovalarına Çınar caddesinden başlanarak sinek ilaçlaması ve kene ilaçlaması yapılmaya başlandı“ denildi.


Belediye ekiplerince hassasiyetle yürütülen çalışmaların yaz ayı boyunca dere yatakları ve mahallelerde rutin bir şekilde devam edeceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:08
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!