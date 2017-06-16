Akçakoca Belediyesi haşarat ile mücadelesini sürdürüyor

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri vatandaşların daha rahat bir yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama yaparak larvalarla mücadele ediyor. İlçe genelinde yeşil alanlar, çöp kovaları ve mazgallar başta olmak üzere yürütülen larva mücadelesinde ilaçlama çalışmaları temizlik işleri personelince yürütülüyor. Bu kapsamda şehir merkezinde yoğun olarak bulunan ıhlamur ağaçlarını ilaçlayan ekipler, sinek ve kenelerin yuvalanmasını engellemeye çalışıyor.

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yeşil alanlar ve çöp kovalarına Çınar caddesinden başlanarak sinek ilaçlaması ve kene ilaçlaması yapılmaya başlandı“ denildi.

Belediye ekiplerince hassasiyetle yürütülen çalışmaların yaz ayı boyunca dere yatakları ve mahallelerde rutin bir şekilde devam edeceği belirtildi.