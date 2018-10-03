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Akçakoca Belediyesi ödül aldı

Akçakoca Belediyesi ilçedeki tarihi ve kültürel değerlerini koruma adına yaptığı çalışmalardan dolayı, Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı tarafından ödül aldı.


Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici yaptığı açıklamada, ''Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak adına yaptığımız çalışmalardan dolayı Tarihi Kentler Birliği ve Çekül vakfına yaptığımız başvuru sonrası Tarihi ticaret merkezi sokak sağlıklaştırma çalışması, Ceneviz kalesi restorasyonu ve Yukarı mahalle tarihi evlerinin restorasyon çalışmalarından ötürü Akçakoca Belediyemiz ödül almayı hak etmiştir. Tarihi değerlerimizi ayağa kaldırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve edecektir. Herşey Akçakoca için” dedi.

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