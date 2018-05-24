Akçakoca Belediyesi Semt sahalarının çevre düzenlemesi yaptı

Akçakoca Belediesi yatırımları halkın hizmetine sunmaya devam ettiklerini ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Sağlıklı yaşamın anahtarı olan sporu ilçemizde özendirmek, çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapmalarına olanak tanıyacak spor tesislerinin yatırımını gerçekleştiriyoruz. Güçlü Türkiye’mizin teminatı olan çocuklarımız, gençlerimiz spor yaparak sağlıklı yaşamla geleceklerini aydınlatacak. Sporcularımız buradan yetişecek. Biz ilçemizde uygun olan her alana böyle yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Sporu özendirmek, spora yönlendirmek görevimiz” diye ifade etti.