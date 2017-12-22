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22 Aralık 2017 16:11

Akçakoca Belediyesi sendika ile anlaştı

Akçakoca Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri, yapılan anlaşma ile karara bağlandı.

Akçakoca Belediyesi sendika ile anlaştı

22 Aralık 2017 16:11


Sözleşmeye göre en düşük işçi yevmiyesi günlük 115, en yüksek yevmiye ise 126 TL oluyor. İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Yemenici, “Eskiden davul zurna grevde çalınırdı, şimdi anlaşma adına çalınıyor, biz imkânlarımızı her zaman çalışanlardan yana kullanacağımızı, bu konuda elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik, bugün de 3. görüşmeyi bile yapmadan sözleşmeyi imzalıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Yemenici, göreve geldiklerinde 70 TL olan günlük yevmiyenin 115 TL‘nin üzerine çıktığına dikkat çekerken, ileriki yıllarda imkanlar dahilinde daha iyi bir maaş ve sosyal yardım anlaşmasıyla işçilerle daha iyi olanaklar sunmayı arzu ettiklerini söyledi. Her iki tarafında memnun olduğu gözlenen 3 yıllık imza töreninden sonra işçiler davul zurna ile sözleşmeyi kutladılar.




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