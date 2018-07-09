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09 Temmuz 2018 14:47

Akçakoca Belediyesi sıcak asfalt sezonunu açtı

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet mahallesi İstanbul caddesi ve Hacıyusuflar mahallesi İstanbul caddesi bağlımdaki 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmasına başladı.

Akçakoca Belediyesi sıcak asfalt sezonunu açtı

09 Temmuz 2018 14:47


Bozulan yolların onarım çalışmalarını tüm kente yayarak sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakocalıların trafikte rahat etmesi ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için asfaltlama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam edeceğini, asfalt çalışmalarının aciliyet sırasına göre belirlenen program dahilinde yürütüleceğini ifade etti. Kent genelinde eş zamanlı olarak da birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini, Akçakoca sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmeti sunacakları sözlerine yer verdi.




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