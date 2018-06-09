Akçakoca belediyesine hibe çöp kamyonu kazandırıldı

Aracın test sürüşünü yapan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Araç filomuz daha da güçlendi. Amacımız, halkımıza yönelik hizmetlerin ve çalışmaların aksamamasıdır. Yeni çöp kamyonu aracımız, ilçemize, belediyemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Daha temiz bir Akçakoca, daha temiz bir çevre hedeflediklerini belirten Başkan Yemenici, “Kazandırılan aracın geniş bir coğrafyada verilen temizlik faaliyetlerine, büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aracın sıfır olması, son teknoloji ürünü olması büyük avantaj. Türkiye Belediyeler Birliğine Akçakoca halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sıkıştırmalı çöp kamyonunun özellikle yaz aylarının başladığı ve iş yoğunluğunun arttığı bu günlerde temizlik çalışmalarında rahatlama sağlaması bekleniyor.