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09 Haziran 2018 09:46

Akçakoca belediyesine hibe çöp kamyonu kazandırıldı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne 2018 model çöp kamyonu hibe edildi.

Akçakoca belediyesine hibe çöp kamyonu kazandırıldı

09 Haziran 2018 09:46


Aracın test sürüşünü yapan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Araç filomuz daha da güçlendi. Amacımız, halkımıza yönelik hizmetlerin ve çalışmaların aksamamasıdır. Yeni çöp kamyonu aracımız, ilçemize, belediyemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.


Daha temiz bir Akçakoca, daha temiz bir çevre hedeflediklerini belirten Başkan Yemenici, “Kazandırılan aracın geniş bir coğrafyada verilen temizlik faaliyetlerine, büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aracın sıfır olması, son teknoloji ürünü olması büyük avantaj. Türkiye Belediyeler Birliğine Akçakoca halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Sıkıştırmalı çöp kamyonunun özellikle yaz aylarının başladığı ve iş yoğunluğunun arttığı bu günlerde temizlik çalışmalarında rahatlama sağlaması bekleniyor.




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