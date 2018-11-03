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Akçakoca d-655 karayolunda kaza, 1 yaralı

Akçakoca-Düzce Karayolu üzerinde halk arasında ’patpat’ olarak tabir edilen motorlu çapa makinesi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Akçakoca-Düzce Karayolu üzerinde halk arasında 'patpat' olarak tabir edilen motorlu çapa makinesi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde D 655 karayolu Çiçekpınar mevkii üzerinde Akçakoca yönünde ilerlemekte olan, Fevzi Çakmak idaresindeki motorlu çapa makinesi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları çalışanı olduğu öğrenilen Halil Ağaç idaresindeki 67 AAL 956 plakalı otomobil ile Çiçekpınar köyü kavşağı mevkisinde çarpıştı. Kazada çapa makinesi sürücüsü Fevzi Çakmak hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çakmak tedavi altına alındı.

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