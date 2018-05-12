Akçakoca İmam Hatip ortaokulunun büyük başarısı

ortaokulu öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında tarih alanında daha önce bölge birincisi olan Akçakoca imam hatip ortaokulu Kayseri’de düzenlenen Türkiye finalinde kendi alanlarında Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Akçakoca’da bulunan tarihi Orhangazi ve Hemşin Camisinin tarihini ve mimari özelliklerini araştırarak bu iki caminin ortak ve benzer yönlerini ortaya koyan araştırmalarıyla tarih alanında Türkiye üçüncüsü oldular.

Akçakoca imam hatip ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Kenan Allahverdi danışmanlığında sekizinci sınıf öğrencileri Mehmet Horoz ve Hamza Mıcık yapmış oldukları bu araştırmayla hemşin camisi ve Orhan gazi camisi hakkında detaylı bilgilere ulaştı. Ayrıca bu çalışma ile Akçakocada bulunan bu tarihi yapıların daha fazla tanıtılmasını da Sağlamış oldular.

Uzun bir çalışma süreci sonucunda hazırlanan proje Türkiye finalinde Kayseri’de görücülerin beğenisine sunuldu. Bir çok araştırma projesi arasından Sıyrılarak Türkiye üçüncüsü olmayı başaran imam hatip ortaokulu öğrencileri bu alandaki başarılarıyla Akçakoca’nın gururu oldular.