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14 Haziran 2018 10:25

Akçakoca Kadınlar Plajı sezona hazırlanıyor

Akçakoca Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sokulan Kadınlar Plajının yeni sezon için son hazırlıkları yapılıyor.

Akçakoca Kadınlar Plajı sezona hazırlanıyor

14 Haziran 2018 10:25


Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 2017 yılında Kadınlar Plajını yeni haliyle halka açan belediye, 2018 yılında da kadınlar plajında tırpanlama ve düzenleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Kadınlar plajındaki noksanlıklar gideriliyor. Merdivenlerinde, oturma gruplarında ve çevre düzenlemesinde belirlenen eksiklikler tamamlanıyor. Plajda çıkan otlar temizleniyor. Bu yılda Kadınlar plajı, bayanlara en iyi ve en güzel hizmeti vermeye devam edeceği belirtildi.




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