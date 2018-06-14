Akçakoca Kadınlar Plajı sezona hazırlanıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 2017 yılında Kadınlar Plajını yeni haliyle halka açan belediye, 2018 yılında da kadınlar plajında tırpanlama ve düzenleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Kadınlar plajındaki noksanlıklar gideriliyor. Merdivenlerinde, oturma gruplarında ve çevre düzenlemesinde belirlenen eksiklikler tamamlanıyor. Plajda çıkan otlar temizleniyor. Bu yılda Kadınlar plajı, bayanlara en iyi ve en güzel hizmeti vermeye devam edeceği belirtildi.