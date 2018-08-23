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23 Ağustos 2018 12:03

Akçakoca kent bayramlaşmasında buluştu

Akçakoca kent bayramlaşmasında bir araya geldi.

Akçakoca kent bayramlaşmasında buluştu

23 Ağustos 2018 12:03


Kurban Bayramı münasebetiyle Akçakoca Merkez camii karşısında yer alan Seher- Fedai Karabıyık parkında bir merasim gerçekleşti. Bayramlaşma merasimine İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ev sahipliği yaptı.cBayramlaşmaya, mülki ve ve idari yetkililer, siyasi parti yöneticileri, oda, dernek ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Bayramlaşma merasimi sırasında konuklara kolonya eşliğinde çeşitli yiyecek ikramları yapılırken, yarım saat süren bayramlaşma sonunda heyet, Huzurevi sakinleri ve şehit ailelerine bir ziyaret gerçekleştirmek üzere ayrıldı.




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