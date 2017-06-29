Akçakoca sahiline mahmuzlar için mahmuzlar için dubalar geldi

Akçakoca sahili açıklarına yapılması planlanan yatay mahmuzlar için deniz dibinde sondaj çalışmalarını yapmak üzere dubalar indirilerek çalışmalara başlanacağı belirtildi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Deniz dibinde sondaj çalışmaları için ilk adımların atıldığını belirterek’’Akçakoca sahili açıklarında yatay mahmuzlar ve ayrıca yeni Balıkçı barınağı için çalışmaların hızlandı. Deniz dibinde sondaj çalışmaları için ilk teknik malzemeler balıkçı barınağında indirilerek suya bırakılacak. Hayırlısıyla planlanan projemiz işliyor’’dedi.