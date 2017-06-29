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29 Haziran 2017 15:46

Akçakoca sahiline mahmuzlar için mahmuzlar için dubalar geldi

Akçakoca’da denizde yapılacak olan Mahmuzlar için balıkçı barınağına dubalar indiriliyor.

Akçakoca sahiline mahmuzlar için mahmuzlar için dubalar geldi

29 Haziran 2017 15:46


Akçakoca sahili açıklarına yapılması planlanan yatay mahmuzlar için deniz dibinde sondaj çalışmalarını yapmak üzere dubalar indirilerek çalışmalara başlanacağı belirtildi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Deniz dibinde sondaj çalışmaları için ilk adımların atıldığını belirterek’’Akçakoca sahili açıklarında yatay mahmuzlar ve ayrıca yeni Balıkçı barınağı için çalışmaların hızlandı. Deniz dibinde sondaj çalışmaları için ilk teknik malzemeler balıkçı barınağında indirilerek suya bırakılacak. Hayırlısıyla planlanan projemiz işliyor’’dedi.




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