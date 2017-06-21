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21 Haziran 2017 14:28

Akçakoca sahilleri artık daha güvenli

Mavi Bayraklı plajları ile tanınan Akçakoca’da sahiller artık daha güvenilir hale geldi.

Akçakoca sahilleri artık daha güvenli

21 Haziran 2017 14:28

Akçakoca Belediyesi 2 adet jet ski daha alarak sahilleri daha güvenli hale getiriyor.


Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı can kurtarma birimleri Akçakoca Plajlarında cankurtaran hizmeti veriyor. Envanterine 2 adet jet ski daha alarak sahillerimizi daha güvenli hale getiriyorlar. Akçakoca’nın çeşitli bölgelerinde bulunan plajlarda tam donanımlı ekipler tarafından verilen cankurtaran hizmetiyle bugüne kadar yüzlerce kişi boğulmaktan kurtarıldı.


Akçakoca’da cankurtaran hizmetleri verilen sahiller açılan 2017 deniz sezonunda 15 cankurtaran, 6 jet ski, valilik tarafından alınacak olan zodyak bot ile sürdürülecek hizmetle devam edilecek.


Ekipler geçen yıl ellerinde olan imkanlarla 439 kişiyi boğulmaktan kurtarmıştı.




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