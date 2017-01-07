Akçakoca taşıyıcıları kantar uygulaması istiyor

Akçakoca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Muammer Büyük, Zonguldak tarafından gelen yüksek tonajlı nakliye araçları yüzünden, rekabet etme şanslarının zayıfladığını ve Akçakocalı nakliyecilerin mağdur edildiğini söyledi.

Akçakocalı taşıyıcılar Akçakoca’ya kantar kurulmasını uygulama yapılması istiyor. Kooperatif Başkanı Muammer Büyük nakliye sektörünün gün geçtikçe daha da geriye gittiğini belirterek, "Akaryakıt fiyatları arttı, trafik kasko ve benzeri giderlerimiz arttı, kamyoncu esnafı borç yükünün altında can çekişmektedir. Olağanüstü süreçlerden geçtiğimiz için devlet yöneticilerimiz de çözüm bulma noktasında yeterince vakit ayıramıyor düşüncesindeyiz. Karadeniz Ereğli - Akçakoca arasında kantar olmadığından araçlar 50-60 ton ile çalışmakta, 2 ya da 3 aracın çekeceği yükü bir araç çekmektedir. Bu da haksız rekabeti körüklemektedir. Yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olmayan bir biçimde fazla tonajla yapılan nakliye, yasalara harfiyen uyan kooperatif üyelerimize mağduriyet oluşturuyor. Bu durum çevreye de büyük zarar veriyor. Yeni yapılan yollar çabucak bozuluyor. Milli servet bundan zarar görüyor" dedi.

Ereğli - Akçakoca arasına acilen bir kantar kurulmasının gerekli olduğuna da vurgu yapan Büyük, "Yıllardır girdi maliyetleri artmasına rağmen aynı fiyatlarla çalışmaktayız. Bölgemizde bir kantar kurulursa haksız yüksek tonajlı taşımacılık sona erecek ve bu da doğal olarak fiyatlarımıza yansıyacak, kazançlarımız artacak’’ şeklinde konuştu.