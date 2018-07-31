Akçakoca Yerleşkesinde Açık Kap uygulaması gerçekleştirildi

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Uygulaması, Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Akademik ve idari personeller ile öğrenciler başta olmak üzere tüm paydaşların Akçakoca Yerleşkesiyle ilgili düşüncelerini, gözlemlerini, tespitlerini, eleştirilerini, önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen 11. Akçakoca Açık Kapı Gününde, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seyda Faikoğlu ve Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik; öğretim elemanlarını, idari personelleri ve dış paydaşları makamında kabul etti.

Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, idari personellerin ve tüm paydaşların Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Doç. Dr. Muammer Mesci, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Seyda Faikoğlu kendilerine iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin ve tüm personelin kendileri için değerli ve önemli olduğunun dile getirildiği görüşmelerde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın önderliğinde hayata geçen Açık Kapı uygulamasının Akçakoca Yerleşkesi’nde devam etmesinin kurumsal kimliğe katkı sağladığı belirtilerek, Düzce Üniversitesi mensuplarının aidiyet duygusunun gelişimi açısından önemine dikkat çekildi.

Açık Kapı uygulamasıyla kendilerinin görüşlerine önem verildiğini ve bu uygulamadan memnun olduklarını ifade eden katılımcılar; Açık Kapı Günü’nün başlatılmasında ve uygulanması sürecinde fikri ve emeği olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Üniversite Yönetimine ve Yerleşke yöneticilerine teşekkür etti.

“11. Açık Kapı Günü” katılım sağlayan herkese Akçakoca Yerleşkesi yöneticileri tarafından teşekkür edilmesiyle son buldu.