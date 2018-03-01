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01 Mart 2018 09:45

Akçakoca’da “8. Açık Kapı” uygulaması gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi’nde şeffaf ve katılımcı bir yönetim kültürü oluşturabilmek amacıyla Rektör Prof.

Akçakoca’da “8. Açık Kapı” uygulaması gerçekleştirildi

01 Mart 2018 09:45

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı uygulaması, Akçakoca Yerleşkesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.


Akademik ve idari personeller ile öğrenciler başta olmak üzere tüm paydaşların Akçakoca Yerleşkesiyle ilgili düşüncelerini, gözlemlerini, tespitlerini, eleştirilerini, önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen 8. Akçakoca Açık Kapı Gününde, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu; öğretim elemanlarını, idari personelleri ve dış paydaşlar ile öğrencileri makamında kabul etti.


Tüm paydaşların Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu’nun yapmış olduğu idari ve akademik çalışmalar hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Doç. Dr. Muammer Mesci ve Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu, kendilerine iletilen konular ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


“Açık Kapı Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci; ‘Öğrencilerimiz varlık sebebimizdir’ anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Değer Üreten Üniversite” olmanın gereği tüm düşüncelere ve önerilere saygılı olduklarının ve hepsini önemsediklerinin altını çizdi. Doç. Dr. Mesci, “Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın başlatmış olduğu bu uygulamanın geri dönüşleri ve sonuçları düşünüldüğünde, çok başarılı bir uygulama olarak göze çarpıyor. 8. Açık Kapı Gününe katılarak görüş ve önerilerini bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.




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