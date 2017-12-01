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01 Aralık 2017 13:43

Akçakoca’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Akçakoca’da Belediye tarafından yapılan asfalt çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Akçakoca’da asfalt çalışmaları devam ediyor

01 Aralık 2017 13:43


Akçakoca’nın birçok noktasında belirlenen programlar dahilinde asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Mahallesi Yayla sokakta asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.


Halka daha yaşanılabilir bir Akçakoca sunmak için Akçakoca Belediyesi’nin bütün birimleri başlatmış olduğu çalışmaları en kısa zamanda bitirmek için gereken hassasiyeti ve çabayı gösteriyor. Asfalt kaplama çalışmaları planlandığı şekilde diğer cadde ve sokaklarda da sürdürülüyor.




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