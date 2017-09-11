Akçakoca’da asfalt çalışmaları sürüyor

Bu bağlamda 2017 programında yer alan Yukarı mahalle Ilgaz caddesinde başlatılan asfaltlama çalışmaları son hızla devam ediyor.

Akçakoca Belediyesi gerçekleştirilen yol çalışmalarında, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak hazırlanan iş programına göre bölge bölge çalışma yürütülüyor. Mayıs aylarından itibaren başlatılan yol çalışmaları özellikle yağmurlu havalardan sakınılan sıcak asfalt çalışmaları mevsimsel şartlara uygun bir şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla ekipler, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için özveriyle çalışmalarını yaz aylarında durmaksızın sürdürüyor.

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Halkımızın hayatını kolaylaştırmak ve her geçen gün büyüyen ilçemizin ihtiyaçlarına karşılamak için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kentimizin birçok noktasında asfaltlama çalışmalarını yürütüyoruz, yenilenen yollarımız daha modern, ulaşım da daha güvenli hale geliyor. Görev süremiz içerisinde tüm mahallelerimizin sokak ve caddelerini asfalt ve parke taşıyla kaplayarak daha konforlu hale getireceğiz” diye ifade etti.