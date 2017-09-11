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11 Eylül 2017 16:32

Akçakoca’da asfalt çalışmaları sürüyor

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz sezonunda, hafta sonu da dahil olmak üzere ağırlık verdiği çalışmalarda, Akçakoca Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların bakım ve onarımlarını yapıyor.

Akçakoca’da asfalt çalışmaları sürüyor

11 Eylül 2017 16:32

Bu bağlamda 2017 programında yer alan Yukarı mahalle Ilgaz caddesinde başlatılan asfaltlama çalışmaları son hızla devam ediyor.


Akçakoca Belediyesi gerçekleştirilen yol çalışmalarında, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak hazırlanan iş programına göre bölge bölge çalışma yürütülüyor. Mayıs aylarından itibaren başlatılan yol çalışmaları özellikle yağmurlu havalardan sakınılan sıcak asfalt çalışmaları mevsimsel şartlara uygun bir şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla ekipler, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için özveriyle çalışmalarını yaz aylarında durmaksızın sürdürüyor.


Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Halkımızın hayatını kolaylaştırmak ve her geçen gün büyüyen ilçemizin ihtiyaçlarına karşılamak için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kentimizin birçok noktasında asfaltlama çalışmalarını yürütüyoruz, yenilenen yollarımız daha modern, ulaşım da daha güvenli hale geliyor. Görev süremiz içerisinde tüm mahallelerimizin sokak ve caddelerini asfalt ve parke taşıyla kaplayarak daha konforlu hale getireceğiz” diye ifade etti.




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