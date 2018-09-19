Akçakoca'da asfalt çalışmaları sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye Mahallesi Seda sokakta çalışmalarına başlanan asfaltlama çalışması son hızla sürdürülmekte.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca'nın her geçen gün değişen, büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekti. Daha planlı ve modern bir kent oluşturmak için fiziki yatırım ve çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Başkan Yemenici “İlçemizin dört bir yanında yol çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Akçakoca Belediyemizin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği çalışmalarla ilçemizde sorunlu yol kalmayacak” diye konuştu.