Akçakoca’da asırlık su deposu yıkıldı

Akçakoca’da geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Yukarı mahalle mezarlığının yanındaki su deposunun ayakta kalan son bölümleri tamamen yıkılarak hafriyatının kaldırılmasına başlandı. Akçakoca belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, asırlık su deposunun ekonomik ömrünü doldurduğu, can ve mal güvenliği açısından ciddi bir tehlike taşıdığı için yıkılmasına karar verildiği belirtildi. Yıkılan su deposunun hafriyatının kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkacak arazinin Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tahsis edileceği ifade edildi.