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19 Haziran 2017 09:57

Akçakoca’da asırlık su deposu yıkıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde uzun seneler su ihtiyacını karşılayan ayaklı su deposu yerle bir oldu.

Akçakoca’da asırlık su deposu yıkıldı

19 Haziran 2017 09:57


Akçakoca’da geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Yukarı mahalle mezarlığının yanındaki su deposunun ayakta kalan son bölümleri tamamen yıkılarak hafriyatının kaldırılmasına başlandı. Akçakoca belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, asırlık su deposunun ekonomik ömrünü doldurduğu, can ve mal güvenliği açısından ciddi bir tehlike taşıdığı için yıkılmasına karar verildiği belirtildi. Yıkılan su deposunun hafriyatının kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkacak arazinin Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tahsis edileceği ifade edildi.




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