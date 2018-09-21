Akçakoca'da binlerce kişiye aşure ikramı

Akçakoca'da 5 bin kişiye Cuma namazı sonrası aşure ikramında bulunuldu.

Akçakoca belediyesi tarafından Merkez caminde Cuma namazı sonrası binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Muharrem ayı sebebiyle her yıl olduğu gibi vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını belirtti. Yemenici, "1000 kişiye hazırladığımız aşurelerimizi Belediyemiz olarak vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Aşure gibi tadında geçen yıllarımız olsun inşallah" dedi.

Başkan Yemenici,kendi elleriyle camiden çıkan tüm vatandaşlara aşure ikramında bulunurken uzun kuyruklar oluştu.