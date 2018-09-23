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Akçakoca'da Bisiklet yarışları düzenlendi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bisiklet yarışları düzenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bisiklet yarışları düzenlendi.


Küçükler, yıldız, genç ve yetişkinler olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışlara 100'ün üzerinde bisikletçi katıldı.


Yarışmada küçük erkekler kategorisinde Yiğit Civri, kızlarda Yağmur İşleyen birinci olurken, Yıldızlar kategorisi erkekler de Kemal Kerim Çakmak, kızlar da Beyza Bağcı birinci, Yetişkin erkekler de Muharrem Eren, kızlarda Sena Alemdar birinci oldu.


Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, "Yarışlara yüzü aşkın öğrencimiz katılıyor. Her kategoriden katılım var. Küçükler (ilkokul), yıldız (ortaokul), genç (lise) ve yetişkinler arasında oluyor. Biz sağlık ve spor için buradayız. Akçakoca Belediyesi olarak gençlerimizi destekliyoruz'' dedi.

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