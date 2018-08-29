Akçakoca’da çocuk parklarının sayısı artıyor

Akçakoca Belediyesi, belirlenen program dâhilinde bir yandan kentteki kullanım ömrü geçmiş güven arz etmeyen mevcut çocuk oyun parklarını, yeni nesil oyun grupları ile yenilerken, diğer yandan da parkı olmayan mahallelere modern çocuk parkları kazandırıyor.

Mahallelerin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek ve çocuklar için yeni oyun alanları oluşturmak amacı ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Kent genelinde çocuk parklarının sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda parkların çevresine yaptığımız düzenleme çalışmaları ile parklar hem güzel görünüm kazanıyor, hem de parkları yetişkinlerin de çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri yerler haline getiriyoruz” dedi.