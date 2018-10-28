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Akçakoca'da Cumhuriyet Bayramı töreni çelenk sunumuyla başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl kutlamaları öncesi çelenk sunumu Akçakoca Hükümet Konağı meydanında törenle yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl kutlamaları öncesi çelenk sunumu Akçakoca Hükümet Konağı meydanında törenle yapıldı.


Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Kutlamalar öncesi Akçakoca Hükümet Konağı meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, şehit yakınları, gaziler, AK Parti, CHP ve MHP ve İyi Parti Yönetim kurulu üyeleri ve partiler katıldı.


Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

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