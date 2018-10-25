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Akçakoca'da dev dalgalar liman içinde bir tekneyi batırdı

Düzce’nin Akçakoca limanında fırtınada oluşan dev dalgalar, liman içinde bulunan bir tekneyi batırdı.

Düzce'nin Akçakoca limanında fırtınada oluşan dev dalgalar, liman içinde bulunan bir tekneyi batırdı.


Batı Karadeniz bölgesinde karayel fırtınası etkili oluyor. Akçakoca balıkçı barınağında demirli olan Raif Şenbaşa ait tekne, dev dalgalar nedeniyle liman içinde parçalanarak battı. Akçakoca balıkçı barınağının ağzının karayele açık olması nedeniyle dev dalgalar liman içinde dalgalara sebep olduğu bu nedenle tekneler yıllardır zarar gördüğü öğrenildi.

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