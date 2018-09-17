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Akçakoca'da eğitim öğretim başladı

Akçakoca ilçesinde 2018-2019 Eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlama programları başladı.


Akçakoca'da ilk program ilk olarak Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı. Akçakoca Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, İGM Başkanı Ayfer Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcilerinin yanı sıra, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer'in Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

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