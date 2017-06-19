Akçakoca’da esnaflar düzenlenen iftarda bir araya geldi

İftara Akçakoca kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşat Aykaç, İlçe Müftüsü Mehmet Taşçı, DESOB Başkanı Mustafa kayıkçı, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mehmet Nazım Pazvant katıldı.

370 kişinin katıldığı iftarda, Akçakoca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nedim İşgören, Oda yönetimi olarak üyelerinin taleplerini, kamuoyu ve riyasetle paylaştıklarını, üyelerin sorunlarını ilgili mercilere ulaştırıp çözüm aradıklarını söyledi.

Başkan İşgören üyelerin işyeri ziyaretlerini de önemsediklerini ve haklarını korumak için azami çaba gösterdiklerini söyledi. Perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarısının yıllarca çıkartılmaması ve büyük alış veriş merkezleri karşısında küçük esnafın bitme noktasına geldiğini söyleyen İşgören, büyük sermaye grupları tekelleşirken, küçük esnafın sayısının azaldığını sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda konuklara katılımları için bir kez daha teşekkür eden İşgören, ”Acılarımızla, sevinçlerimizle kısacası iyi ve kötü her durumda tüm çaba ve gayretimiz, üyelerimizin daha iyi koşullarda faaliyetine devam edebilmesi ve toplum içerisinde hak ettiği yerde olabilmesi içindir" dedi.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ise yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, geçirilen şu zor dönemde herkesin birbirine destek olunması gereken zaman olduğunu söyledi.

Müftü Mehmet Taşcı’nın yaptığı dua sonrasında iftar yemeği sona erdi.