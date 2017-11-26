Akçakoca’da ev yangını

Yangında 3 kişi dumandan etkilenerek fenalaştı.

Edinilen bilgilere göre olay Akcakoca ilçesinde Turan M’ye ait evde meydana geldi. İkamette kimsenin olmadığı sırada, sobadan çıkan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Turan M’nin yakınları evde yangın olduğunu görünce yangına müdahale etmek istedi Ancak yangın sebebiyle oluşan dumandan etkilenen Nusret ve Zeki M isimli şahıslar fenalaştı. Köyde bulunan vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale etti. Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.