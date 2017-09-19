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19 Eylül 2017 12:26

Akçakoca’da Gaziler Günü kutladı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Akçakoca’da Gaziler Günü kutladı

19 Eylül 2017 12:26


Akçakoca kent meydanında düzenlenen Gaziler Günü anma törenine, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda gazi katıldı. Tören Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Program Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi tarafından okunan şiirin ardından son buldu. Tören sonrası gazilere Belediye sosyal tesislerinde ikramlarda bulunuldu.




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