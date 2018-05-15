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15 Mayıs 2018 13:51

Akçakoca’da gençlik konseri

Akçakoca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 99.

Akçakoca’da gençlik konseri

15 Mayıs 2018 13:51

yıl etkinlikleri kapsamında Çuhallı çarşısı Hasanağa parkında Anıl Yıldız konseri gerçekleştirildi.


Anıl Yıldız, konseri izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı ve seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar büyük beğeni topladı. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici " Sosyal etkinliklere önem vererek ilçemizde insanlarımızın kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması için Akçakoca Belediyesi olarak bu programı organize ettik. Gerek kültürel, gerek sosyal programlar ve diğer alanlardaki hizmetlerimiz ile gece gündüz her zaman sizlerin yanında olacağız” diye ifade etti ve bu tür konserlerin yaz boyunca devam edeceğini belirtti.




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