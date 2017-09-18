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18 Eylül 2017 18:26

Akçakoca’da geri dönüşüm projesi start aldı

Çevre duyarlılığını artırmak ve geleceğe temiz bir çevre bırakmak adına Akçakoca Belediyesi geri dönüşüm projesini başlattı.

Akçakoca’da geri dönüşüm projesi start aldı

18 Eylül 2017 18:26


Bu çalışma ile kağıt, karton, kitap, metal ve plastikler toplanarak geri dönüşümün sağlanmasının yanı sıra doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, ekonomiye katkı sağlamak ve çevre kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.


Öncelikle okullardan başlanan çalışmanın ardından, konutların yoğun olduğu ve ambalaj atıklarının fazla tüketildiği yerler başta olmak üzere Akçakoca genelinde kampanya devam edecek.


İlköğretim haftası açılış töreni sonrası Gönül Yavuz ilköğretim ve Akçakoca anaokulu önündeki katı atık toplama ünitelerini inceleyen İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ilk atıkları geri dönüşüm kutusuna attılar. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Bilindiği üzere tüm dünyada çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması yönünde ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla sorumluluk sahamız içerisinde bulunan öncelikle okullarımızdan başlamak suretiyle, muhtemel çevre kirliliğinin azaltılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla geri dönüşüm çalışmasını başlattık. Kirlilikten arındırılmış, cadde ve sokaklarıyla tertemiz, sağlıklı bir çevrede yaşamak insanların en doğal haklarındandır. Bunu sağlamanın yolu da yerel yönetim ve kente yaşayan insanların işbirliğinden geçmektedir. Çevre sağlığının etkinleştirilmesinin temelinde de çevre bilincinin oluşturulması gelmektedir. Başlattığımız bu geri dönüşüm projemizle toplumsal farkındalık çalışmasının temelini atmış olacağız ve okullarımızda bu konuyla ilgili eğitimler vereceğiz” dedi.




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