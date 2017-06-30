Akçakoca’da gün batımı keyfi

Karadeniz kıyısı Akçakoca’da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü tablo gibi manzara oluşturuyor. Gün batımıyla muhteşem görüntünün oluştuğu Akçakoca Balıkçı Barınağı, bir bahar akşamında gün batımında eşsiz güzelliğiyle oluşan kartpostallık manzara izleyenleri mest ediyor. Özellikle aileleriyle birlikte tatillerini Akçakoca’da geçiren tatilciler için güneşi batırmanın keyfi daha bir başka oluyor. Gün batımını izlemek için liman çevresinde bir araya gelen vatandaşlar gün batımının fotoğraflarını çekerek hatıralarına ekliyorlar.