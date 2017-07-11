Akçakoca’da kadınlar plajı açıldı

Akçakoca Ceneviz Kalesi bölgesinde 23 yıl önce oluşturularak kadınlara tahsis edilen plaj yeniden modern bir şekilde düzenlenerek törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, eski Belediye Başkanı Nazmi Çiloğlu ve çok sayıda kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce olarak turizme daha fazla önem ve yatırım yapılması gerektiğini belirterek, ’’Bölgemiz doğasal ve çevre olarak bölgeni en güzel turizm alanlarından dır,bu nedenle turizm yatırımlarına daha öncelik vermeliyiz. Kadınlar plajımızda turizmin bir parçasıdır. Buranın düzenlenmesi konusunda çok istişarelerde bulunduk ve sonunda başarıldı’’ diye konuştu.

Başkan Cüneyt Yemenici, Akçakoca’da bir çok alt yapı yatırımlarının sürdüğünü belirterek, ’’Yıllar önce eski Başkan Erol Solak döneminde yapılmış ancak yıllar sonra buranın yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardı ve bu düzenlemeyi zor da olsa tamamladık. Herkese hayırlı olsun’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve açılış tamamlandı.